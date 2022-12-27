В Самарской области приступили к созданию кампуса для 8000 студентов

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В Самарской области началась реализация масштабного проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня. Идея была оценена на самом высоком уровне и получила федеральную поддержку.

В ходе расширенного установочного совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, обсуждались задачи и цели, одной из которых является вовлечение максимального числа граждан в научную среду. Отмечается, что инфраструктура кампусов будет доступна для всех жителей города.

В Самарской области власти уже сформировали штаб и проектный офис. Вице-губернатор Виктор Кудряшов дал ряд заданий для начала проектирования. Также на совещании обозначили сроки старта строительных работ, пишет ГТРК Самара.

Напомним, что активная работа по созданию такого комплекса началась в 2020 году. На площадке проведены проектно-изыскательные работы, подготовлены коммуникации. Кампус рассчитан на 5000 человек. С общежитиями, лабораториями, культурными и спортивными объектами. Это будет точка притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центр развития науки и экономики региона. Проект также является важнейшей частью концепции развития прилегающей к стадиону территории и укрепления Самарско-тольяттинской агломерации.

Крупную сумму на строительство объекта выделили из регионально бюджета. Потратить средства планируют в течение 2023-2025 годов. На первом этапе кампус сможет вместить 5000 студентов. Далее инфраструктуру расширят, чтобы можно было увеличить число мест до 8000.