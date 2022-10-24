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В Самарской области на площадках федерального проекта «Профессионалитет» прошёл день открытых дверей

24 октября 2022 11:03
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В Самарской области на площадках федерального проекта «Профессионалитет» прошёл день открытых дверей

Более ста тысяч школьников и их родителей в Самарской области стали участниками мероприятий Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Колледжи и техникумы региона активно привлекают будущих абитуриентов, а индустриальные партнёры образовательно-производственных кластеров – потенциальных работников.
От студентов – амбассадоров «Профессионалитета» старшеклассники узнали об особенностях нового уровня образования, посмотрели на рабочие места, которые ждут их в недалёком будущем, и даже попробовали себя в деле. Классные часы, профессиональные пробы и экскурсии на промышленных предприятиях проходили в течение двух недель.

«По статистике более 60% наших девятиклассников намерены продолжать обучение в колледжах, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. — Одной из причин для роста популярности среднего профессионального образования стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение».

По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова многие профильные учреждения в регионе были капитально отремонтированы, создаётся первый в Самаре кампус в сфере среднего профессионального образования. Новый импульс развития колледжи и техникумы Самарской области получили благодаря реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе созданы и успешно функционируют тридцать самых современных мастерских. Реализация федерального проекта «Профессионалитет» в Самарской области по двум направлениям стала возможной благодаря софинансированию из регионального бюджета и поддержке со стороны бизнеса.

В рамках «Профессионалитета» в 2022 году в Самарской области созданы два образовательно-производственных кластера - машиностроительный и железнодорожного транспорта. Эти объединения основаны на партнерстве образовательных организаций и предприятий из реального сектора экономики, заинтересованных в новых квалифицированных кадрах.
В сентябре к обучению по новой программе приступили 475 студентов, часть из которых уже через десять месяцев будут готовы влиться в трудовые коллективы. Проект «Профессионалитет» ориентирован на обеспечение экономики страны не только кадрами, но и отечественными товарами и услугами, развитие российских технологий.

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