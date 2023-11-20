В Самаре завершился специальный открытый трек Российской национальной премии «Студент года. IT»

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18 ноября на базе Самарского государственного экономического университета состоялась Церемония закрытия специального открытого трека Российской национальной премии «Студент года. IT», проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Правительства Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь. Гранты), где назвали имена лауреатов и победителей. Участниками проекта стали 100 студентов из более 30 регионов нашей страны, которые в течение всей Премии проходили конкурсные этапы по 3 профильным номинациям. Обладательницей Гран-при трека стала Юлия Шишко из Воронежского государственного университета.

«Сегодня мы подводим итоги финального специального открытого трека Российской национальной премии «Студент года. IT», которая в 2023 году отмечает своё 10-летие. Впереди нас ждут два больших Национальных финала для студентов профессиональных образовательных организаций в Казани и для образовательных организаций высшего образования в Москве. Хочу от лица Российского Союза Молодежи поблагодарить Правительство Самарской области за гостеприимство, вы стали первой столицей Премии, где собрали лучших студентов IT-сферы», — отметил Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

В 2023 году Премия проходила по 3 номинациям: «Программист», «Web-дизайнер», «Специалист по информационной безопасности». Все конкурсные задания финала были направлены на индивидуальную и коллективную работу участников. Оценивали участников 10 экспертов проекта, профессионалы отрасли.

«Отрадно, что финал первого специального трека Российской национальной премии «Студент года. IT» проходит на самарской земле. Наш регион вновь стал центром притяжения талантливой молодежи из разных регионов страны - в самом сердце России собрались 100 специалистов IT-сообщества. Для студентов — это уникальная возможность продемонстрировать свой профессионализм и раскрыть потенциал в выбранном направлении, выйти на новый уровень, подтвердив свои способности и таланты. Уверен, что независимо от результата, каждый из участников смог расширить свои знания и получить ценный опыт для дальнейшего развития, а участие в этом конкурсе стало новой важной главой в их жизни», — добавил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

По итогам специального открытого трека обладательницей Гран-при стала студентка Воронежского государственного университета Юлия Шишко, которая представляла номинацию «Программист».

Перед вручением главной награды Премии прошла Церемония награждения лауреатов и победителей проекта.

В номинации «Программист» победитель — Данила Вальковец, город Москва. Лауреатами стали: Сергей Соловьев, Республика Татарстан и Никита Шидловский, Брянская область.

В номинации «Web-дизайнер» победительницей стала Диана Осипова, Чувашская Республика – Чувашия. Лауреаты: Анастасия Старчак, Ставропольский край и Екатерина Маринина, Нижегородская область.

В номинации «Специалист по информационной безопасности» лучшей признали Нелли Камалян, Саратовская область. Лауреатами стали: Михаил Конарский, Архангельская область и Анастасия Потапова, город Москва.

Финальная трансляция проекта доступна в официальной группе Российской национальной премии «Студент года» Российского Союза Молодежи ВКонтакте .

Отметим, что организаторами и учредителями Премии являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Самарской области, ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». Проект проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Российская национальная премия «Студент года» — уникальный конкурсный проект Российского Союза Молодежи для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.