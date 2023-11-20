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В Самаре завершился слет ПФО «Орлята России»

20 ноября 2023 17:42
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4 насыщенных дня провели участники в нашем регионе, за которые смогли посетить мастер-классы, семинары, проектные сессии, практические мероприятия.

Педагоги начальных классов, старшеклассники — наставники и советники директоров по воспитанию провели 4 насыщенных дня в нашем регионе, за которые смогли посетить мастер-классы, семинары, проектные сессии, практические мероприятия.

Выездная образовательная сессия для педагогов прошла в самарской 68 школе. В процессе посещения различных станций педагоги узнали практику реализации программы «Орлята России» в Самарской области на опыте школы № 68, Флагманской школы региона по программе «Орлята России» — школы № 163, а также педагогов ЦДТ «Металлург».

Для старшеклассников и советников директоров выездная практическая сессия состоялась в кванториуме Самарского государственного социально-педагогического университета, где ребята приняли участие в станционный игре и получили фирменные презенты, а советники познакомились с возможностями сотрудничества с университетами в педагогической деятельности.

На обзорной экскурсии гости 16 регионов успели насладиться видами нашего города. Все возвращаются в свои регионы заряженными энергией и готовыми внедрять новые идеи. Начало межрегиональному сотрудничеству педагогов по программе «Орлята России» положено, будем и дальше продолжать обмениваться опытом и делиться полезными знаниями, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.

 

 

Теги: Самара Школа

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