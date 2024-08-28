В Самаре выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, планирует взять каждый третий работающий родитель

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Каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и представители компаний из Самары.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 34% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 21% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 45% родителей не будут провожать детей в школу.



46% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 22% делают это официально, 24% — без соответствующего оформления документов.





Время проведения: 11—26 августа 2024 года