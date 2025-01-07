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В Самаре в каждой второй семье 11-классники на январских каникулах готовятся к ЕГЭ

7 января 2025 13:00
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В Самаре в каждой второй семье 11-классники на январских каникулах готовятся к ЕГЭ

Большинство учителей и родителей выпускников 11-классов считают, что в январские каникулы нельзя расслабляться. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие учителя школ и родители 11-классников из Самары.

В планах 7 из 10 педагогов, работающих в школах, «не давать себе роздыху» в первую декаду января. Так, 32% хотят заниматься проверкой работ учащихся, заполнением документов и школьных электронных порталов, отчетами, планированием, подготовкой к урокам. 25% планирует выделить время на прохождение педагогических курсов онлайн. 21% будут подрабатывать репетиторством. 13% собираются заниматься с отстающими учениками. Каждый шестой учитель запланировал внеурочные активности для своего класса: экскурсии, посещения театров, походы в кино и на катки и проч. 24% будут решать другие рабочие вопросы.

Похоже, каникулы не для отдыха и у 11-классников: большинство их родителей уверяет, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ. По словам 43% матерей и отцов, их ребенок достаточно мотивирован и будет заниматься сам, без напоминаний. 11% родителей будут заставлять 11-классников готовиться к ЕГЭ. Только каждый третий родитель выпускника считает, что в январские каникулы можно отдохнуть.

Время проведения: 9—25 декабря 2024 года

 

Теги: Опрос

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