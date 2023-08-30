В Самаре состоялся городской фестиваль проектов-победителей «Школьного инициативного бюджетирования»

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Во вторник, 29 августа, в Самаре состоялся первый городской фестиваль проектов-победителей «Школьного инициативного бюджетирования».

В 2023 году в Самаре впервые стартовал инновационный проект внедрения в практику общеобразовательных учреждений «Школьного инициативного бюджетирования». Цель проекта заключается в вовлечении обучающихся в решение вопросов, касающихся улучшения окружающей их школьной среды и инфраструктуры. Концепция и технология проекта разработаны научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации. Общий объем затрат на реализацию каждого проекта-победителя не превышает 100 000 рублей.

«Это пилотный проект. Он первый, а вы те, на кого в дальнейшем будут ровняться. Для меня крайне важно то, что вы попробовали защищать не просто свою идею, а интерес своего коллектива и школы. В моем понимании с этого и начинается патриотизм. Пройдет совсем немного времени, и вы станете теми людьми, кто будут разрабатывать проекты благоустройства, принимать активное участие в рейтинговом голосовании. И я надеюсь, что вы будете делать это искренне», - отметила глава Самары.

Проект «Школьного инициативного бюджетирования» поддержал Дмитрий Азаров. Уже в новом учебном году его будут реализовывать и в других муниципалитетах региона.

В 2023 году десять школ Самары стали пилотными участниками данного проекта. Было выдвинуто более 80 инициатив и около 4000 ребят сделали свой выбор. Участниками проекта стали следующие образовательные учреждения: МБОУ Школа № 15; МБОУ Школа № 55; МБОУ Школа № 65; МБОУ Школа № 73; МБОУ Школа № 77; МБОУ Школа № 85; МБОУ Школа № 94; МБОУ Школа № 124; МБОУ Школа № 163 и МБОУ Школа № 164. За время реализации проекта в школах обновился спортивный инвентарь, появились зоны отдыха и «библиотечные остановки», а в одной из школ ребята продумали дизайн помещения Центра детских инициатив.

Вместе с улучшением школьной среды и инфраструктуры данный проект учит финансовой грамотности, проектной деятельности, развивает коммуникативные, организаторские и другие навыки.

Накануне в рамках городского фестиваля были представлены все реализованные проекты, каждый участник мог отдать свой голос за понравившуюся инициативу. Таким образом, «Приз зрительских симпатий» школы поделили следующим образом:

1 место - МБОУ Школа № 77 г. о. Самара с 74-мя голосами – «Комната отдыха с элементами VR реальности»;

2 место: МБОУ Школа № 73 г. о. Самара с 55-ю голосами – «Lovely school»;

3 место: МБОУ Школа № 55 г. о. Самара с 43-мя голосами – «CHILL OUT - зона отдыха».

Фото: администрация Самары