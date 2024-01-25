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В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»

25 января 2024 12:14
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В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»

27 января в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» г. Самара состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В 2024 году Санкт-Петербург вместе со всей страной отпразднует знаменательную дату – 80-летие Ленинградской Победы. Музейно-выставочный центр «Россия – моя история» совместно с Архивным комитетом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом историко-политических документов представят выставочный проект «80 фактов о блокаде Ленинграда».

В рамках проекта представлены цифровые копии документов и фотографий, раскрывающие в популярной форме, но с опорой на проверенные, очищенные от легенд и измышлений факты о блокаде Ленинграда и героизме его защитников. Посетители выставки смогут приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых люди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и того, как сумели отстоять свой город, через сохранившиеся в архивах воспоминания очевидцев, дневники, документы органов управления, предприятий, учреждений, организаций, а также многие другие исторические источники.

Выставка продлится с 27 января по 11 февраля 2024 г.

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