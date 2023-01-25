В Самаре пройдет конкурс среди педагогов сферы культуры «Призвание»

80

29 января 2023 года в Детской музыкальной школе им. М.И. Глинки пройдет Восьмой Открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание». В этом году конкурс посвящен Году педагога и наставника, объявленного Указом Президента РФ Владимира Путина.

«Призвание» - это традиционный смотр творческих сил и профессиональных компетенций преподавателей, концертмейстеров, методистов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств городского округа Самара. Цель конкурса: позиционирование музыкального и художественно-изобразительного видов искусства в современном культурно-образовательном пространстве городского округа Самара.

В Год педагога и наставника конкурс «Призвание» способствует выявлению и поддержке перспективных, талантливых специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Самара.

В этом году в конкурсе принимают участие 155 педагогических работников из 22 образовательных учреждений системы дополнительного образования. Это преподаватели детских школ искусств городов Санкт-Петербург, Смоленск.

В составе жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты: заслуженные работники культуры России Евгений и Наталья Афанасьевы, заслуженный артист России Александр Иванов, заслуженный работник культуры Самарской области Елена Баранова, кандидат педагогических наук Мария Чегодаева, член Союза художников России Ирина Елизарова.

Организатор конкурса администрация Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

Фото: администрация Самары