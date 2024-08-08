В Самаре поменяли распределение учеников в школах №154 и 149

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В департаменте образования рассказали о ситуации с учебными заведениями, пишет Сова.

В мае 2022 года горадминистрация сообщила, что школу № 154 в Промышленном районе Самары хотят увеличить. Речь идет об образовательном учреждении на Солнечной, 43. Тогда местные власти рассказали, что в городском бюджете на 2022-й, на плановый период 2023-2024 годов и в муниципальной программе "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020-2025 годы предусмотрено финансирование на расширение школы № 154. Так, на 2024-й были заложены суммы на строительство пристроя.



А в начале августа 2024-го в департаменте образования сообщили, что для снижения нагрузки на школу постановлением от 13 марта 2024-го была перераспределена закрепленная за образовательным учреждением территория.



Чтобы распределить учеников равномерно, дома № 28-34 (четные) по ул. Губанова; № 228, 230, 232 по ул. Ново-Садовой; № 33, 35, 39 по ул. Солнечной закрепили за школой № 149.

- Все первоклассники, предоставившие документы для зачисления и зарегистрированные на закрепленной за школой № 154 территории, были зачислены для обучения в 2024-2025 учебном году, - сообщили представители ведомства.

Также представители горадминистрации добавили, что в Самаре есть отдельные территории, где школы перегружены. Обучение там организовано в две смены, что не противоречит действующему законодательству.