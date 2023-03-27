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В Самаре обсудили готовность к началу приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений 

27 марта 2023 16:39
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Приемная компания 2023/2024 учебного года будет проходить в 2 этапа. 

В Самаре обсудили готовность к началу приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений. 

На территории городского округа Самара в приемной компании 2023/2024 учебного года принимают участие 177 учреждений.

Приемная компания 2023/2024 учебного года будет проходить в 2 этапа. 

Первый этап – с 31.03.2023 по 30.06.2023: законный представитель имеет право подать заявление в школу, закрепленную за местом регистрации ребенка.

Второй этап - с 06.07.2023 по 05.09.2023: в этот период возможно подать заявление в любую школу городского округа Самара на свободные места.       

Заявления подаются через единый портал государственных услуг Российской Федерации, лично в образовательную организацию на бумажном носителе и через операторов почтовой связи.

Более подробная информация размещена на сайтах образовательных учреждений в разделе «Прием в 1 класс».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Самара Школа

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