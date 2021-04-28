В Самаре объединят школу с детсадом

106

В администрации Самары подписали постановление о реорганизации школы №94 на ул. Партизанской, 78а и детского сада №341 на ул. Мориса Тореза, 19.

К первому муниципальному учреждение будет присоединено второе, в результате вместе они получат название "Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.".

Как сказано в документации, реорганизация проводится для оптимизации системы образовательных учреждений в Самаре, а также расходов на их содержание. После присоединения детсад продолжит работу. К школе перейдут его права и обязанности, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com