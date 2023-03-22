В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год

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В 2023 году на территории городского округа Самара прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и пройдет в 2 этапа.

1 этап - с 9.00 (самарское время) 31.03.2023 по 30.06.2023. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом.

2 этап - с 9.00 (самарское время) 06.07.2023 по 05.09.2023. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Прием и регистрация заявлений от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории начнется для всех учреждений (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных школ) в одно время – 31.03.2023 в 09:00. Этот этап продлится до 30.06.2023.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2023-2024 учебный год направляются одним из следующих способов:

- в электронной форме посредством «Портала государственных услуг Российской Федерации» (ссылка https://www.gosuslugi.ru/);

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

- лично в общеобразовательную организацию.

«В этом году мы ожидаем, что школы Самары пополнят более 14 000 первоклассников. Приемная кампания начнется 31 марта, на день раньше привычного срока и впервые заявления будут подаваться с помощью Портала государственных услуг Российской Федерации. Отмечу, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении», - рассказала заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в Отдел общего образования Департамента образования по телефону: 8-937-079-68-23.