В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Заменять воду другими напитками нельзя: любую другую жидкость организм воспринимает как еду, и тратит дополнительную энергию на её переваривание
Врач: при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека
Группа инноваторов из Сызрани успешно прошла экспертный совет с инновационным проектом и стала резидентом «Жигулевской долины».
Технопарк «Жигулевская долина» объединяет науку и производство
В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации
В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации
С 1 апреля начинается прием заявок на Конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья»!
С 1 апреля начинается прием заявок на Конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья»!
В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки
В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки
В расписание речной переправы "Самара - Подголятино" внесли изменения
В расписание речной переправы "Самара - Подголятино" внесли изменения
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Самаре
Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.84
-0.4
EUR 82.54
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год

22 марта 2023 12:40
160
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год

В 2023 году на территории городского округа Самара прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и пройдет в 2 этапа.

1 этап - с 9.00 (самарское время) 31.03.2023 по 30.06.2023. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом.

2 этап - с 9.00 (самарское время) 06.07.2023 по 05.09.2023. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Прием и регистрация заявлений от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории начнется для всех учреждений (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных школ) в одно время – 31.03.2023 в 09:00. Этот этап продлится до 30.06.2023.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2023-2024 учебный год направляются одним из следующих способов:

- в электронной форме посредством «Портала государственных услуг Российской Федерации» (ссылка https://www.gosuslugi.ru/);

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

- лично в общеобразовательную организацию.

«В этом году мы ожидаем, что школы Самары пополнят более 14 000 первоклассников. Приемная кампания начнется 31 марта, на день раньше привычного срока и впервые заявления будут подаваться с помощью Портала государственных услуг Российской Федерации. Отмечу, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении», - рассказала заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в Отдел общего образования Департамента образования по телефону: 8-937-079-68-23.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023, 16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России. Туризм
399
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023, 13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
Ряд лекций будет посвящен инструментам и методикам, развивающим личную эффективность. Бизнес
696
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023, 15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины.  Общество
1450
В центре внимания
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
156
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
400
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
769
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
700
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
549
Весь список