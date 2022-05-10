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В Самаре 20 мая будут распределять места в детсадах на следующий учебный год

10 мая 2022 11:20
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В Самаре 20 мая будут распределять места в детсадах на следующий учебный год

20 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2022-2023 учебный год.

Известно, что места будут распределять в зависимости от направленности групп, возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2022 года, даты подачи заявления родителями и при наличии у ребенка прав на первоочередное зачисление. 

Для успешного проведения данной процедуры родителям рекомендуют до 20 мая проверить данные, указанные в заявлении на Портале образовательных услуг. При обнаружении неточностей или неактуальных сведений надо обратиться в МФЦ для их устранения. 

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах можно найти на Портале образовательных услуг в разделе «Образовательные организации», пишет ГТРК Самара. 

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