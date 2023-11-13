В России введут ГОСТ на школьную форму

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Соответствующий ГОСТ утвердят в 2024 году. Еще через год он вступит в силу. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

В новом стандарте не станут прописывать ассортимент, вид, цвет или дизайн формы. С этим определится руководство школы или родительский комитет. В ГОСТе уделят особое внимание требованиям к показателям гигроскопичности (поглощение водяного пара из воздуха), воздухопроницаемости и устойчивости одежды.



Протасов заявил:



- Первое исследование, которое мы проводили несколько лет назад, показало, что большая часть товара, которая называлась "школьная форма", на самом деле была, скорее, "космическим скафандром". Она совсем не дышала и не пропускала влагу. За детей было страшно. Именно такие вопросы качества формы оговариваются в ГОСТе, пишет Сова.