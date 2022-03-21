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В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

21 марта 2022 13:57
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В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В понедельник, 21 марта, в России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Он проводится впервые после двух лет пандемии. 

Досрочный этап предназначен для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в основные сроки, а также для выпускников прошлых лет. Заявки на участие в досрочном этапе в этом году подали 14,5 тысяч человек, сообщает Минпросвещения. 
 
В 2020 и 2021 году из-за пандемии досрочников переносили на основной этап. Но он тоже проходил не по привычному графику - в конце мая-июне, а позже. 
 
В этом году все возвращается к традиционным правилам. В понедельник, 21 марта, выпускники сдают географию, литературу и химию. 24 марта - русский язык, 28 марта - базовую и профильную математику, 31 марта - историю, физику и письменную часть по иностранным языкам, 1 апреля - устную часть по иностранным языкам, 4 апреля - информатику, 7 апреля - обществознание и биологию. В период с 11 по 18 апреля назначены резервные дни, сообщает Сова.

 Фото: pixabay

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