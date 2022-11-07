В России планируют воссоздать движение юных натуралистов

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, а также обеспечить воссоздание движения юных натуралистов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение о всероссийском молодежном экологическом движении адресовано Администрации президента РФ и Росмолодежи, предложения должны быть готовы к 1 декабря.

Другим поручением Путин поставил задачу "обеспечить восстановление на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи деятельности движения юных натуралистов".

Также президент поручил ежегодно проводить молодежный экологический форум "Экосистема" в Камчатском крае. Кроме того, правительству РФ при участии общества "Знание" и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи поставлена задача реализовать комплекс мероприятий по экологическому просвещению школьников.

Поручения даны по итогам состоявшейся 5 сентября встречи Путина с участниками молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", пишет ТАСС.