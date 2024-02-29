В Рособрнадзоре заявили о готовности изменить механизм пересдачи ЕГЭ в этом году

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Возможность пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может появиться уже в этом году. О готовности в кратчайшие сроки внести изменения в порядок проведения и пересдачи ЕГЭ заявили 29 февраля в Рособрнадзоре, пишут "Известия".

Ранее в этот день в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать ученикам возможность выбирать один предмет для пересдачи ЕГЭ. Глава государства подчеркнул, что система ЕГЭ должна совершенствоваться, и один из шагов в данном направлении — возможность пересдачи экзамена до начала вступительной кампании в вузах.

«Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения», — сообщили в пресс-службе ведомства журналистам.