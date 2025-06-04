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В Рособрнадзоре назвали невозможной утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

4 июня 2025 09:17
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В Рособрнадзоре назвали невозможной утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

Информация о массовых «сливах» фото контрольных измерительных материалов (КИМ) на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию в Сеть не соответствует действительности. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора «Известиям».

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о якобы крупной утечке сканов вариантов экзамена.

«Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что «слить» их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», — уточнили в сообщении.

Там добавили, что каждый КИМ снабжен уникальной подложкой, по которой определяется регион, школа и аудитория. Такие публикации являются нарушением порядка проведения экзамена — работы нарушителей аннулируются, пересдать предмет можно только через год.

«На данный момент экзамен проходит штатно. Серьезных сбоев в его проведении нет», — подчеркнули в ведомстве.

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