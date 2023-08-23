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В РФ хотят ввести единый стандарт на горячее питание в школах

23 августа 2023 09:20
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в РФ хотят ввести единый стандарт на горячее питание в школах

В России предлагают разработать единый стандарт на горячее питание в школах. Он будет содержать базовый перечень блюд, который положен учащимся. При этом депутаты отмечают, что базовые меню могут быть дополнены в зависимости от региональных, национальных особенностей при условии соблюдения требований по содержанию в рационе питания основных продуктов.

Обращение об этом к главе кабмина Михаилу Мишустину направили депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. С 1 сентября горячим питанием будет охвачено 100% школ, в 2023 году на эти цели предусмотрено 67 млрд рублей, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако представители бизнеса считают, что выделение дополнительных денег и принятие ГОСТа не сильно изменит ситуацию на рынке школьного питания, так как в эти средства не входят затраты на логистику, зарплату поваров, инфраструктуру, не учитывается инфляция.

Сегодня в России около 40 тыс. школ, из которых 25 тыс. готовят для учащихся самостоятельно, а остальные обслуживаются сторонними как коммерческими, так и муниципальными предприятиями, рассказали «Известям» в Ассоциации операторов социального питания.

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