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«Билет в будущее» — уникальная возможность для школьников 6-11 классов попробовать себя в различных профессиях, узнать больше о современном рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями и осознанно выбрать свою будущую профессию
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В регионе продолжается профориентационный проект «Билет в будущее»

30 апреля 2025 17:12
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«Билет в будущее» — уникальная возможность для школьников 6-11 классов попробовать себя в различных профессиях, узнать больше о современном рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями и осознанно выбрать свою будущую профессию

С января по апрель 2025 года более 45 000 школьников 6-11 классов Самарской области приняли участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее», организованных центрами занятости населения региона и Региональным центром трудовых ресурсов.

Проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» — уникальная возможность для школьников 6-11 классов попробовать себя в различных профессиях, узнать больше о современном рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями и осознанно выбрать свою будущую профессию. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Основная цель проекта — привлечь внимание подростков к актуальным и перспективным профессиям региона. Министр
просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал: "Ключевая задача профориентации – дать школьникам понимание того, кем они могут стать, как они могут быть полезны своей стране». В рамках проекта на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» школьники региона:

проходят профориентационные диагностики;

в рамках внеурочной деятельности в школах погружаются в увлекательный мир профессий на занятиях курса «Россия — мои горизонты»;

получают рекомендации по трудоустройству и востребованным профессиям в рамках информационных мероприятий от центров занятости;

знакомятся с реальными рабочими местами в рамках профориентационных туров на предприятия региона, таких как АО «Авиакор», ООО «Тольяттикаучук», ООО «РКК-Самара», ООО «Завод кондиционеров "Август"», и многих других;

участвуют в других профориентационных мероприятиях региона.

Проект «Билет в будущее» играет важную роль в развитии системы профессиональной ориентации и подготовки молодежи, открывая новые горизонты для реализации их потенциала и подготовки к успешной карьере в будущем.

 

Фото: министерство образования Самарской области

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