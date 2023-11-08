В рамках профориентационной работы сотрудники полиции встретились со старшеклассниками региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
В Челно-Вершинском районе горели баня и сено
В Челно-Вершинском районе горели баня и сено
Российские компании начали переносить производство из Турции в Китай
Российские компании начали переносить производство из Турции в Китай
Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров
Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров
россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
Россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
Самарца будут судить за двадцатилетней давности убийство электроплитой
Самарца будут судить за двадцатилетней давности убийство электроплитой
Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили
Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада стадиона "Чайка"
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада стадиона "Чайка"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции встретились со старшеклассниками региона

8 ноября 2023 10:21
149
В рамках профориентационной работы сотрудники полиции встретились со старшеклассниками региона

В рамках профориентационной работы в Сызрани, Большеглушицком, Волжском и Шенталинском районах сотрудники полиции встретились со старшеклассниками. 

Так, в Сызрани   начальник отделения по раскрытию краж автомототранспорта отдела уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» майор полиции Евгений Чекарев пообщался с ребятами, которые учатся в младших классах. Он рассказал ученикам об особенностях своей профессии и о том, что должен уметь настоящий полицейский. Майор полиции познакомил девочек и мальчиков с основными подразделениями полиции, рассказал, кто из сотрудников за что отвечает, подробно остановившись на работе уголовного розыска. От Евгения Александровича дети узнали, что оперативники задерживают преступников, разыскивают похищенное имущество и без вести пропавших граждан. Майор полиции Евгений Чекарев, более 18 лет отслуживший в системе МВД, рассказал ребятам о примерах раскрытия преступлений, где необходимо было применить смекалку и нестандартное мышление для решения сложных оперативных задач. Школьники с огромным интересом слушали увлекательные рассказы полицейского и задавали вопросы

С учениками старших классов встречались сотрудники правовой группы МУ МВД России «Сызранское». Будущим выпускникам рассказали о службе в полиции, о социальных гарантиях, о порядке и условиях приёма в ведомственные вузы МВД России. Старшеклассникам, желающим поступить в учебные заведения МВД РФ, напомнили о том, что приёмная кампания начинается в декабре и об этом необходимо позаботиться заранее, связавшись с кадровым подразделением территориального органа. В завершение встреч школьники получили буклеты с необходимой информацией о поступлении в ведомственные вузы.

С деятельностью различных подразделений органов внутренних дел учащихся 6-7 классов школы №2 «ОЦ» познакомили сотрудники МВД России по Большеглушицкому району. Для школьников провели экскурсию по Отделению.

В рамках мероприятия заместитель начальника – руководитель ГРЛС майор полиции Ульяна Забродская провела профилактическую беседу о правилах безопасности в быту. Людмила Дорогова – эксперт-криминалист, начальник группы ЭКГ, рассказала ребятам о своей работе. Эксперт-криминалист – это человек, который по крупицам воссоздает картину произошедшего, важна каждая мелочь. Любое неаккуратное движение может изменить представление о том, что случилось. Инструменты эксперта – кисточка и баночка с порошком. Людмила Юрьевна показала ребятам примере, как изъять отпечаток пальца со стеклянной бутылки, для того что бы направить его на экспертизу.

В другой день майор полиции Ульяна Забродская организовала встречу с учащимися 9-х классов школы №1, №2 с. Большая Глушица. Сотрудница полиции рассказала ребятам о возможностях поступления, разъяснила порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел и учебные заведения МВД России, довела информацию о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для полицейских. Особое внимание уделила требованиям к абитуриентам, особенностям учебы в ведомственных образовательных учреждениях, а также подчеркнула преимущества, которые получают курсанты и выпускники вузов МВД.

В Шеннталинском районе с этого учебного года на базе школы № 1 ст. Шентала открылся полицейский класс, где юноши и девушки знакомятся с работой стражей правопорядка и примеряют ее на себя.

В рамках данного проекта накануне состоялась встреча учащихся 8 класса с сотрудниками полиции в ОМВД России по Шенталинскому району. Сотрудники кадрового подразделения рассказали гостям об особенностях службы в полиции. Уже сейчас у некоторых ребят появились интерес и желание, связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью.

После небольшого теоретического вступления подросткам рассказали о спецсредствах, состоящих на вооружении полиции, экипировке стражей правопорядка. Начальник экспертно-криминалистической группы ознакомил с содержимым чемодана эксперта-криминалиста, предметами, которые помогают в изъятии отпечатков и следов злоумышленников, а также продемонстрировал специальные приборы и оборудование, с помощью которых проводятся исследования различного вида. В завершение мероприятия полицейские ответили на вопросы ребят и раздали тематические листовки об обучении в вузах системы МВД России и трудоустройстве в органы внутренних дел.

 «Основная цель таких мероприятий – рассказать, как важна и интересна работа полицейского. Какие преимущества есть у студентов ведомственных вузов. Заинтересованность ребят еще раз подтверждает необходимость проведения подобных встреч», – отмечают полицейские.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
425
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
527
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1049
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
857
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
821
Весь список