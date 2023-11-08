В рамках профориентационной работы сотрудники полиции встретились со старшеклассниками региона

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В рамках профориентационной работы в Сызрани, Большеглушицком, Волжском и Шенталинском районах сотрудники полиции встретились со старшеклассниками.

Так, в Сызрани начальник отделения по раскрытию краж автомототранспорта отдела уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» майор полиции Евгений Чекарев пообщался с ребятами, которые учатся в младших классах. Он рассказал ученикам об особенностях своей профессии и о том, что должен уметь настоящий полицейский. Майор полиции познакомил девочек и мальчиков с основными подразделениями полиции, рассказал, кто из сотрудников за что отвечает, подробно остановившись на работе уголовного розыска. От Евгения Александровича дети узнали, что оперативники задерживают преступников, разыскивают похищенное имущество и без вести пропавших граждан. Майор полиции Евгений Чекарев, более 18 лет отслуживший в системе МВД, рассказал ребятам о примерах раскрытия преступлений, где необходимо было применить смекалку и нестандартное мышление для решения сложных оперативных задач. Школьники с огромным интересом слушали увлекательные рассказы полицейского и задавали вопросы

С учениками старших классов встречались сотрудники правовой группы МУ МВД России «Сызранское». Будущим выпускникам рассказали о службе в полиции, о социальных гарантиях, о порядке и условиях приёма в ведомственные вузы МВД России. Старшеклассникам, желающим поступить в учебные заведения МВД РФ, напомнили о том, что приёмная кампания начинается в декабре и об этом необходимо позаботиться заранее, связавшись с кадровым подразделением территориального органа. В завершение встреч школьники получили буклеты с необходимой информацией о поступлении в ведомственные вузы.

С деятельностью различных подразделений органов внутренних дел учащихся 6-7 классов школы №2 «ОЦ» познакомили сотрудники МВД России по Большеглушицкому району. Для школьников провели экскурсию по Отделению.

В рамках мероприятия заместитель начальника – руководитель ГРЛС майор полиции Ульяна Забродская провела профилактическую беседу о правилах безопасности в быту. Людмила Дорогова – эксперт-криминалист, начальник группы ЭКГ, рассказала ребятам о своей работе. Эксперт-криминалист – это человек, который по крупицам воссоздает картину произошедшего, важна каждая мелочь. Любое неаккуратное движение может изменить представление о том, что случилось. Инструменты эксперта – кисточка и баночка с порошком. Людмила Юрьевна показала ребятам примере, как изъять отпечаток пальца со стеклянной бутылки, для того что бы направить его на экспертизу.

В другой день майор полиции Ульяна Забродская организовала встречу с учащимися 9-х классов школы №1, №2 с. Большая Глушица. Сотрудница полиции рассказала ребятам о возможностях поступления, разъяснила порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел и учебные заведения МВД России, довела информацию о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для полицейских. Особое внимание уделила требованиям к абитуриентам, особенностям учебы в ведомственных образовательных учреждениях, а также подчеркнула преимущества, которые получают курсанты и выпускники вузов МВД.

В Шеннталинском районе с этого учебного года на базе школы № 1 ст. Шентала открылся полицейский класс, где юноши и девушки знакомятся с работой стражей правопорядка и примеряют ее на себя.

В рамках данного проекта накануне состоялась встреча учащихся 8 класса с сотрудниками полиции в ОМВД России по Шенталинскому району. Сотрудники кадрового подразделения рассказали гостям об особенностях службы в полиции. Уже сейчас у некоторых ребят появились интерес и желание, связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью.

После небольшого теоретического вступления подросткам рассказали о спецсредствах, состоящих на вооружении полиции, экипировке стражей правопорядка. Начальник экспертно-криминалистической группы ознакомил с содержимым чемодана эксперта-криминалиста, предметами, которые помогают в изъятии отпечатков и следов злоумышленников, а также продемонстрировал специальные приборы и оборудование, с помощью которых проводятся исследования различного вида. В завершение мероприятия полицейские ответили на вопросы ребят и раздали тематические листовки об обучении в вузах системы МВД России и трудоустройстве в органы внутренних дел.

«Основная цель таких мероприятий – рассказать, как важна и интересна работа полицейского. Какие преимущества есть у студентов ведомственных вузов. Заинтересованность ребят еще раз подтверждает необходимость проведения подобных встреч», – отмечают полицейские.