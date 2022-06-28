В интересах двух стран: НОЦ «Инженерия будущего» и Национальная академия наук Беларуси укрепили сотрудничество

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Делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым продолжает работу в Республике Беларусь. В рамках насыщенной программы в Минске состоялись переговоры наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который возглавляет Глава региона, и Национальной академии наук. Участники встречи обсудили перспективы расширения взаимодействия и подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества до 2025 года.

Национальная академия наук Беларуси (НАН) основана в 1929 году и объединяет научный потенциал страны. Сегодня она включает 115 организаций и около 15 тыс. высококвалифицированных специалистов. В январе 2021 года академия вошла в консорциум научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ), который создан в рамках поручения Президента России Владимира Путина и благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Одна из целей НОЦ – достижение мирового лидерства России в научно-технологическом развитии. За короткий срок центр объединил 6 регионов России, став местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий России, а также партнеров из других стран, в том числе из Республики Беларусь. Этому способствуют договоренности Дмитрия Азарова и соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Правительством Республики, подписанное в сентябре 2020 года на VII форуме регионов России и Беларуси.

«Мы подписали соглашение с Национальной академии наук и тремя университетами Беларуси. Наш НОЦ – единственный, который имеет такие прочные контакты на межгосударственном уровне, - отметил Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров, - Национальная академия наук нацелена на решение прикладных задач, не только фундаментальных. Целый ряд направлений важен для нашего региона, и не только: в НОЦ входит 6 субъектов России, серьезные индустриальные партнеры. Ранее нами был подписан меморандум, который определил основные грани совместной работы. Сегодняшняя встреча имеет огромное значение для всех нас, она задаст вектор практическому сотрудничеству на многие годы вперед».

Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков подчеркнул важность сотрудничества научных центров Беларуси и России. «Национальная академия наук интегрирована в экономику Беларуси, работает с различными отраслями и предприятиями. Для нас партнерство и сотрудничество с Россией – это бесспорный приоритет. Мы сотрудничаем с около 30 регионами России, с крупными научными центрами. Около 50 совместных программ выполнено. Работы еще больше в связи с актуальностью импортозамещения. Главами двух наших государств задача поставлена. Сегодня мы работаем с российскими центрами и институтами по импортозамещению. Рады сотрудничеству, которое идет на пользу нашим странам. Объединим потенциал для решения общих вопросов», - сказал Владимир Гусаков.

В рамках сотрудничества НОЦ и НАН ранее заключили ряд договоров по приоритетным направлениям научно-технологического сотрудничества. Сегодня ведутся совместные разработки по таким направлениям как беспилотные авиационные комплексы, подготовка специалистов в области беспилотных авиационных систем, земледелие, создание единого аграрного карбонового рынка, транспортные системы, металлургия, образовательные проекты, подготовка научных кадров.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между НОЦ и НАН дает возможность не только создавать и внедрять инновационные технологии, но и формировать единую инфраструктуру фундаментальных и прикладных научных исследований. Ключевой проект дальнейшей совместной работы – создание российско-белорусского центра трансфера технологий. Центр будет решать задачи поиска технологий, партнеров и специалистов требуемой квалификации на территории двух стран, содействовать подготовке контрактов и открытию совместных предприятий. Он также будет предоставлять информацию о перспективных проектах, проводить маркетинговые исследования, вести переговоры с российскими и белорусскими партнерами.

Основная задача центра – реализация совместных программ и проектов, в том числе в целях импортозамещения. Вопросы объединения научного потенциала России и Беларуси, сотрудничества белорусских научных центров и предприятий с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» обсуждались 27 июня в рамках встреч Дмитрия Азарова с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Премьер-министром страны Романом Головченко.

«Это будет способствовать решению государственных задач. Важной задачей центра трансфера технологий станет содействие международному научно-техническому сотрудничеству. Я уверен, что в создании такого центра нам будет помогать опыт, накопленный в этой сфере нашими белорусскими коллегами, друзьями», - сказал Глава Самарской области.

С целью расширения и укрепления дальнейшей совместной работы была подписана дорожная карта научно-технического сотрудничества между АНО «Институт регионального развития» (управляющая компания НОЦ) и Национальной академией наук, рассчитанная до 2025 года.

«В ближайшем будущем нам предстоит приступить к предметной реализации дорожной карты, заняться выполнением всех совместных проектов, которые в ней обозначены. Конечно, нам здесь потребуется концентрация усилий и привлечение финансирования для реализации наших проектов», - отметил Губернатор Самарской области. Он также поручил профильным министрам регионального Правительства, входящим в состав делегации, поддержать мероприятия дорожной карты по профилю своего ведомства.

Дмитрий Азаров поблагодарил Национальную академию наук за совместную работу, предложив еще активнее вести обмен опытом между специалистами и компаниями двух стран: «Мы были бы рады принять делегации Беларуси, видеть вас на самарской земле. Надеюсь, что такой обмен наших ученых, студентов, преподавателей, индустриальных партнеров станет обычной практикой. Уверен, мы только в начале пути, но надеюсь этот региональный вектор сотрудничества ускорит многие процессы по гармонизации межгосударственного сотрудничества».

В рамках встречи в Национальной академии наук также были подписаны соглашения о сотрудничестве между предприятиями Самарской области и Республики Беларусь: ООО «Пегас-Агро» и ООО НПП «Белама плюс», ООО НТФ «Бакс» и ООО «Симатек Энерго», ООО «Фуд-Инновация» и ЧТУП «Джаганнатх». Торгово-промышленная палата Самарской области заключила соглашение с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», а муниципальный район Ставропольский – со Славгородским районом Могилевской области Республики Беларусь.

Фото: Светлана Осьмачкина