В День студента стартовал четвёртый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

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В День российского студенчества, 25 января, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», объявил о запуске четвёртого сезона и поделился с будущими участниками нововведениями.

День студента с проектом «Твой Ход» прошёл в онлайн и офлайн-форматах. В прямом эфире гости из молодёжных проектов и участники студенческих сообществ развеяли мифы о семейной жизни, приготовили завтрак и вспомнили яркие моменты студенчества. К трансляции подключились и несколько субъектов России с разными тематическими повестками, а в 13 регионах страны состоялся запуск Регионального тура «Твой Ход» — 2024. Он будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах РФ. Около 100 000 студентов из 150 вузов будут знакомиться с проектом и площадками, возможностями для самореализации, которые по инициативе Президента Владимира Путина помогают раскрыть колоссальный потенциал молодёжи.

Также в онлайн и офлайн форматах прошли тематические мероприятия от партнёров проекта: ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорации Росатом и компании VK, а Российские студенческие отряды (РСО) совместно с АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) презентовали форму проводников Всемирного фестиваля молодёжи. За выполнение заданий от студенческого сообщества «Твой Ход» в сервисе «Другое дело» студенты смогли получить дополнительные баллы, которые в дальнейшем можно обменять на приятные призы.

К поздравлениям ко Дню студента присоединилась руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева. В своём канале Ксения Разуваева призвала молодых людей наслаждаться моментом студенчества, использовать все возможности, жить и создавать в России.

«Проект «Твой Ход» 25 января объявляет о новых возможностях. Теперь наравне со студентами выстроить свою траекторию развития могут и вузы, преподавательский состав — для них появился отдельный конкурсный трек. Это нововведение четвёртого сезона поможет учебным заведениям создать и реализовать полезные и ценные идеи, которые, в свою очередь, помогут студентам уже на первом курсе погрузиться в студенческую среду и познакомиться с экосистемой молодёжной политики», — прокомментировала Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Основные праздничные мероприятия для 2 000 студентов состоялись в Москве. В рамках выставки-форума «Россия» в Доме молодёжи прошёл мастер-класс по созданию генеалогического древа, квест, театральная постановка «ОДИН», встреча с креативным директором СТС.

В вечернее время на катке ВДНХ для студентов прошло ледовое шоу и мастер-класс по фигурному катанию. Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, руководитель проекта «Твой Ход» Кристина Шенк и победитель третьего сезона Марк Царукян растопили брендированные ледяные кубы, тем самым, дав официальный старт четвёртому сезону проекта «Твой Ход».

«В третьем сезоне проекта было подано более 18 000 заявок на участие в конкурсный трек «Делаю» и в этом году, я уверен, эта цифра станет больше, потому что студенты смело заявляют о себе, своих талантах и идеях на всю Россию. Возможности, которые открываются внутри проекта не только вдохновляют, но и дают студентам широкие перспективы для личностного и профессионального развития даже после победы! Например, раскрыть себя ребята смогут и в клубе резидентов «ВосХод», и в программе стажировок в федеральной команде проекта! Всё это помогает студентам становиться профессионалами и лидерами!», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В новом сезоне, который традиционно с 2021 года стартует в День российского студенчества, участников ждут два конкурсных трека: «Делаю» и «ПервопроХодец».

Нововведением стал конкурсный трек «ПервопроХодец», направленный на знакомство нынешних и будущих первокурсников 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодёжной политики. Он пройдёт в две волны, по итогам станут известны 400 победителей, которые будут награждены подарками от проекта «Твой Ход» и партнёров.

Трек «Делаю» в новом сезоне остался — студенты продолжат раскрывать свою лидерскую позицию и создавать проекты. По результатам проведения трека определятся Топ-200 проектов, лидеры которых получат премию в 1 000 000 рублей. Стоит отметить, что в третьем сезоне на участие в треке было подано свыше 18 000 заявок.

Впервые принять участие в конкурсном испытании смогут и вузы, которым в рамках участия предстоит создать и реализовать продукт для первокурсников. Это поможет студентам-новичкам погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой университета, а также молодёжной политикой региона и страны.

Продолжит свою работу и Экспертный центр «Твой Ход», который появился в третьем сезоне благодаря росту и развитию трека «Определяю». Студенты смогут поделиться идеями по улучшению учебных заведений и среды вуза.

Самых активных — тех, кто готов получить реальный опыт работы в команде крупного федерального проекта и построить взлётную полосу для своей карьерной траектории, проект «Твой Ход» приглашает на программу стажировок.

Также в четвёртом сезоне состоятся исследование «100 вопросов о студенчестве», конкурс для профессорско-преподавательского состава совместно с центром знаний «Машук», экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества».