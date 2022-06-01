Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.61
-1.49
EUR 62.74
-1.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ

1 июня 2022 12:42
55
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ

Управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» на тему «Научно-технологические разработки для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России». В ходе дискуссии были представлены молодежные лаборатории и результаты за год их работы. Участники мероприятия поделились мнениями, опытом, идеями и результатами касательно деятельности в научно-технологической отрасли. Модератором встречи выступил Дмитрий Санатов, руководитель головного офиса, партнер Фонда «ЦСР «Северо-Запад».

Ольга Михеева, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», советник Губернатора Самарской области, поделилась подробностями работы НОЦ по импортозамещению и привлечению молодежи в науку:

«Вузы-участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» уже начали работу по обеспечению технологического суверенитета и преимущества нашей страны. Буквально недавно мы провели большую стратегическую сессию в Рыбинске с ОДК-Сатурн, а также в Ульяновске. Сейчас планируем рабочее совещание в Чувашской республике, в ближайшей перспективе — в Мордовии. Работа идет с ЦС ООО «СоюзМаш России», северо-западным представительством ГК "Ростех". Уже идет выстраивание технологической дорожной карты по тем проектам, по которым между участниками и индустриальными партнерами НОЦ произошла стыковка. Одной из форм привлечения молодежи в научно-технологическую отрасль и реализацию программы импортозамещения являются молодежные лаборатории. Прошёл уже год, как был проведён конкурс между заявками на лаборатории от вузов регионов-инициаторов НОЦ, где были отобраны сильнейшие идеи. Все   предложения были собраны в единую заявку, которую подписал Дмитрий Азаров, как председатель наблюдательного совета. В итоге мы получили шесть молодежных лабораторий. В ближайшее время по поручению министерства науки и высшего образования РФ будет собран наблюдательный совет НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» для оценки деятельности молодежных лабораторий за год, где пройдёт голосование по вопросам их дальнейшей работы. Именно поэтому мы пригласили руководителей научных лабораторий с докладами».

Следует отметить, что уже сейчас разработки молодежных лабораторий имеют потенциал заместить импортные продукты первой необходимости. Например, в лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики», созданной на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», учёные изготавливают пористые материалы на базе гидроксипропилметилцеллюлозы, которые обладают высокой сорбционной емкостью, то есть активно поглощают вещества из окружающей среды. Одно из применений этой разработки — производство памперсов.

Молодые учёные выступили с презентациями своих молодёжных лабораторий:

Сергей Востриков — доцент кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза» СамГТУ, руководитель лаборатории «Перспективные технологии и материалы водородной энергетики» СамГТУ;

Никита Головастиков — заведующий лабораторий кафедры технической кибернетики Самарского университета, руководитель лаборатории «Фотоника для умного дома и умного города» Самарского университета;

Михаил Линдеров — старший научный сотрудник ТГУ, руководитель лаборатории дизайна магниевых материалов;

Алексей Табачинский — старший преподаватель кафедры «Теоретическая и общая электротехника», руководитель лаборатории «Цифровые двойники растений»;

Александр Долганов — руководитель молодёжной лаборатории «Молекулярные безмеиальные электрокатализаторы для водородной энергетики»;

Артём Обухов — руководитель молодёжной лаборатории медицинских VR тренажёрных систем;

Виктор Сойфер — президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», член наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего», поделился мнением о работе молодежных лабораторий:

«Говоря о молодежных лабораториях, это очень хорошая идея — дать проявить себя молодым учёным в качестве руководителей научных направлений. В том, что мы сегодня услышали от руководителей лабораторий,  есть задор и дух новаторства. Я, как член наблюдательного совета, на предстоящем голосовании поддержу расширение молодежных лабораторий».

Леонид Меркин, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии», выступил с презентацией научного центра информационных технологий и искусственного интеллектам, обозначив важность его работы над импортозамещением.

По окончании мероприятия Инга Никулина, Директор Корпоративного Университета Группы АвтоВАЗ, пожелала успехов молодым учёным, отметив, важность присутствия растущих научно-потенциальных кадров.

Теги: НОЦ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках «Недели науки» управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» провела круглый стол «Подготовка кадров для индустрии». 
01 июня 2022, 11:37
В рамках «Недели науки» управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» провела круглый стол «Подготовка кадров для индустрии». 
В мероприятии приняли участие представители государственной власти, вузов и предприятий реального сектора экономики. Образование
149
  • Консультант плюс
В центре внимания
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
36
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
86
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
181
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
486
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
31 мая 2022  13:04
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
532
Весь список