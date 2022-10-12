Университет сервиса приглашает на Фестиваль Наука 0+ в Тольятти

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Поволжский государственный университет сервиса приглашает жителей Тольятти на Всероссийский Фестиваль науки 0+.

В 2022 году в Тольятти Фестиваль Науки пройдет с 17 по 23 октября на площадках ПВГУС, Тольяттинского краеведческого музея и Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

В этом году тематика Фестиваля — «Создавая будущее». Сейчас мы можем не просто изучать окружающий нас мир, но и менять его под себя. Как именно это происходит, можно узнать во время открытых лекций, научно-практических семинаров, экскурсий, конференций, дискуссий о будущем человечества, показов научных фильмов, квизов, квестов и многого другого в рамках Фестиваля НАУКА 0+.

На площадке Университета сервиса пройдет почти три десятка мероприятий. Так, на мастер-классе CHOCOLATE СONTROL школьники и студенты колледжей, лицеев, техникумов смогут попробовать себя в роли эксперта по качеству шоколада – это будет не просто дегустация, а настоящее исследование! Примерить на себя роль специалиста таможни можно будет на мастер-классе «Таможенный контроль». Для юных эрудитов пройдет игра «Что? Где? Когда?». Какие невероятные возможности дает наука современной fashion-индустрии, гости фестиваля узнают на открытой лекции от экспертов Университета сервиса в сфере высоких технологий в моде. На площадке «Интеллектуальный отдых с IT» гостей фестиваля будут ждать конкурсы и квесты. Полная программа мероприятий – во втором прикреплённом к письму документе.

Для участия в мероприятиях фестивале нужно пройти регистрацию https://forms.gle/2qFfsm8snjoa9828A

Просим обратить внимание, что на некоторые мероприятия необходимо регистрироваться по отдельным ссылкам:

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-Научно-практическая конференция «Наука - промышленности и сервису» https://forms.gle/nkYjPNWG7qoLaYvF9

-Конференция для учащихся школ и колледжей Тольятти: Взгляд молодых https://forms.gle/dmr7s2Jq1FvCMaZi7

-Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» https://forms.gle/pgZRS9bxWqRfd34v5

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Регистрацию нужно пройти не позднее, чем до 15.00 рабочего дня накануне выбранного мероприятия!