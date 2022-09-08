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Учителя и библиотекари из Самарской области отправятся на VII Международный гуманитарный педагогический форум

8 сентября 2022 09:48
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Учителя и библиотекари из Самарской области отправятся на VII Международный гуманитарный педагогический форум

С 16-19 сентября Москва станет уникальной образовательной площадкой для 500 участников из 85 регионов России, так же в форуме примут участие педагоги из разных стран мира.

Открытие Международного гуманитарного педагогического форума состоится 17 сентября в 9:30 в главном здании Московского педагогического государственного университета (ул. Малая Пироговская, 1). Для образовательного сообщества – это событие знаковое. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.

Четыре дня форума, 2 образовательные площадки, десятки лекций и мастер-классов и возможность поучиться у ярких и талантливых преподавателей, учёных, экспертов сферы образования и культуры.

Педагог, автор проекта "Бебунг" про детское чтение Анастасия Серазетдинова  поделится лайфхаками, как преподавать литературу в школе так, чтобы дети не засыпали. А кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ Михаил Павловец расскажет, как достигнуть компромисса между интересами ученика, родителя и педагога. Как стать лучшим в профессии поделится  призёр Всероссийского конкурса «Учитель года» Диана Минец. Как курс литературы формирует язык, на котором разговаривают поколения, можно будет узнать у заслуженного учителя Российской Федерации Евгении Абелюк. Так же в рамках форума пройдёт суперфинал лучших чтецов-педагогов Живой классики.

Узнать подробнее о Педагогическом форуме, зарегистрироваться, а также ознакомиться с его программой можно на официальном сайте: https://pedforum.org/

                                                                  
Участие в форуме бесплатное. По его итогам участники получат дипломы и сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.
 

Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

 

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