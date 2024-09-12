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Ученые Самарского политеха запатентовали оригинальную конструкцию роликового подшипника

12 сентября 2024 15:07
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Результаты исследований легли в основу рекомендаций по повышению долговечности конструкций, используемых в ПАО «ОДК-Кузнецов».

Научный коллектив кафедры «Механика» Самарского политеха в составе доктора технических наук Якова Клебанова, кандидата технических наук Валерия Мурашкина и аспирантки Александры Бражниковой разработал конструкцию конического роликового подшипника качения, отличающуюся повышенной надежностью. На разработку получен патент (№ 2815566, 18.03.2024).

Конические подшипники, в которых тела качения расположены под углом к оси, помогают разным механизмам справляться не только с осевыми, но и с лучевыми нагрузками. Их устанавливают, например, в опорах газотурбинных двигателей. Проанализировав распространённые технические решения, механики Политеха пришли к выводу, что существующие конструкции подшипников можно модернизировать.

– Мы рассчитали роликовое устройство, которое содержит внутреннее или наружное кольцо или оба кольца с выпуклыми сферическими или торообразными упорными торцами бортов и ролики с выпуклыми сферическими или торообразными торцами, – говорит аспирантка Александра Бражникова. – Выпуклые профили элементов подшипника при перекосе уменьшают смещение точки контакта в сторону от поверхности качения.

Кроме этого, Бражникова, профессор Яков Клебанов и кандидат физико-математических наук Константин Поляков создали комплексную систему компьютерного моделирования динамики работы роликовых подшипников и износа их рабочих поверхностей. Она позволяет определять скорость износа подшипника на основе оригинальной, верифицированной математической модели.

Результаты исследований легли в основу рекомендаций по повышению долговечности конструкций, используемых в ПАО «ОДК-Кузнецов». Эти рекомендации уже внедрены в производство.

 

Фото:  пресс-служба СамГТУ

Теги: Самара Университет

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