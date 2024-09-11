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Ученые Самарского политеха решают проблемы производства масел для высоконагруженных двигательных установок

11 сентября 2024 10:55
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Ученые Самарского политеха решают проблемы производства масел для высоконагруженных двигательных установок

Доцент кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза» Владимир Емельянов совместно с аспирантами Юлией Ивановой и Яном Никольским выполняют проект «Научные основы получения и выделения сложных эфиров пентаэритрита. Определение ряда физико-химических свойств». Они решают фундаментальные проблемы, препятствующие созданию эффективной технологии получения сложноэфирных продуктов на основе пентаэритрита и насыщенных карбоновых кислот. Эти соединения необходимы при производстве синтетических базовых масел для высоконагруженных двигательных установок.

Существует два способа получения сложных эфиров пентаэритрита. В первом случае процесс происходит в избытке карбоновых кислот, чтобы сместить химическое равновесие в сторону образования целевых продуктов. Этот процесс длится достаточно долго, поэтому в мировой практике принято использовать катализаторы – как правило, неорганические кислоты или соли карбоновых кислот (например, цинковые). Несмотря на существенный выигрыш в скорости процесса, такой способ также не лишен недостатков – образуются побочные продукты, что приводит к потерям основных.

– Цель нашей работы – найти такой подход, который минимизирует потери целевых продуктов на стадии выделения, при этом сохраняя приемлемую скорость процесса, – рассказывает Владимир Емельянов. – Кроме того, мы ищем способ упрощения стандартных технологических схем, который будет способствовать повышению энергоэффективности процесса за счет сокращения операций на получении продукта.

В качестве потенциального решения химики Политеха предлагают сочетание инертных растворителей и катализаторов, которое способно упростить выделение лишних компонентов и даст возможность повторно использовать их в процессе.
 
 Для эффективной реализации поставленных задач ученым предстоит изучить кинетические закономерности процессов в различных условиях, а также физико-химические свойства (давление насыщенного пара, вязкостные свойства, температура кипения и плавления и др.) соединений, которые ранее не описывались в научной литературе. Это нужно для того, чтобы спроектировать реакционные и выделительные узлы предлагаемого подхода для его возможной реализации.

– Значимость нашей работы заключается в пополнении всемирных термодинамических баз данных по свойствам чистых веществ, без которых невозможна адекватная оценка применимости материалов в той или иной области, – говорит Владимир Емельянов. – Кроме того, мы получаем количественные данные о кинетических закономерностях протекания реакций в различных средах, которые могут способствовать развитию кинетических законов. Наконец, построение прогностических моделей «структура-свойство» вносит вклад в развитие представлений о влиянии межмолекулярных взаимодействий на эксплуатационные характеристики.

Это исследование поддержано грантом РНФ 24-79-00158.

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