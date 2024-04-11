Ученые Самарского политеха разрабатывают ранозаживляющий гель

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Сотрудники Самарского политеха ведут работы по получению инновационного ранозаживляющего геля, который способен останавливать гнойно-воспалительные процессы при синдроме диабетической стопы. Основные компоненты этого средства – наночастицы серебра, полученные методом «зеленого синтеза», и экстракт астрагала шерстистоцветкового (растение из семейства бобовых).



Синдром диабетической стопы – инфекционные язвы с глубоким разрушением тканей. Они провоцируются повреждением нервных волокон у больных сахарным диабетом. Такие раны подвержены развитию бактериальных инфекций, которые нарушают процесс заживления. Глубокие повреждения кожных покровов в виде язв обычно образуются на более поздних стадиях диабета, когда кровеносные сосуды повреждаются из-за высокого уровня сахара в крови.



На рынке лекарственных препаратов существуют различные ранозаживляющие гели, но эффект от их применения не всегда существенен. Разработка наших ученых вместе с коллегами из Северо-Кавказского федерального университета может помочь больным.



Разрабатываемый гель содержит различные активные ингредиенты и компоненты, действие которых направлено на ускорение заживления ран, а также на борьбу с сопутствующими инфекционными и бактериальными поражениями кожных покровов.



– Наночастицы серебра играют ключевую роль в этом средстве, – говорит доцент высшей биотехнологической школы Самарского политеха Софья Алексашина. – Мы получили их методом «зеленого» синтеза, то есть экологически чистым способом, который не оказывает токсического воздействия на живые системы. Заживление обусловлено совокупным действием наночастиц с экстрактом астрагала шерстистоцветкового. Размер наночастиц позволяет более эффективно доставлять биологически активные вещества к пораженным участкам тканей, способствуя уменьшению воспаления.



Сейчас для лечения диабетических язв на стопе используется хирургическое удаление некротических тканей. Это влечет за собой ряд объективных проблем – сложность операционных процессов, отсутствие биологических маркеров для определения объема поврежденных тканей, послеоперационные боли. По словам ученого, поиск новых методов лечения синдрома диабетической стопы, в конце концов, позволит избавиться от большинства из них, сообщает пресс-служба СамГТУ.

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