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Ученые Самарского политеха повысили качество бензина

20 августа 2024 10:28
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Синтезирован катализатор изомеризации (этот процесс направлен на получение высокооктановых компонентов товарного бензина).

Доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Самарского политеха Александра Мальцева и преподаватель колледжа при филиале Аделина Сейкина синтезировали катализатор изомеризации (этот процесс направлен на получение высокооктановых компонентов товарного бензина).

В лабораторных условиях молодые преподаватели сначала получили матрицу будущего катализатора – основа, на которую наносится активный компонент. Она представляет собой бемитную форму оксида алюминия (полиморфные модификации одноводного оксида алюминия) с добавкой сульфата циркония. Затем в течение 12 часов пропитывали ее платинохлористоводородной кислотой для получения активных центров катализатора. Далее высушивали и проводили испытания на лабораторном реакторе проточного типа.

– Для процесса изомеризации мы использовали гидроочищенное и избавленное от сернистых соединений сырье. Нам его поставили коллеги с Сызранского НПЗ, – рассказывает Мальцева. – Во время проведения опытов с лабораторным образцом катализатора мы отбирали пробы изомеризата. Их мы анализировали с помощью газожидкостной хроматографии. Определяли массовую долю компонентов.

Выяснилось, что доля изомерных углеводородов в смеси увеличивается. Например, изопентана – на 21,85%, 2,2-диметилбутана – на 63,73%, 2,3-диметилбутана – на 30,72%. При этом уменьшается доля бензола и углеводородов нормального строения. Также в целом происходит увеличение значений октанового числа полученного изомеризата (высокооктановый компонент бензина). Это свидетельствует об эффективности работы опытного образца катализатора.

Таким образом, политеховцы, изменив с помощью синтезированного катализатора пропорции всех составляющих элементов изомеризата, получили важнейший компонент для производства бензина со стабильно высоким октановым числом.

– Согласно хроматографическому анализу, в нашем лабораторном образце изомеризата содержится большее количество изопентана, – поясняет Мальцева. – Именно он в большей мере влияет на уровень октанового числа. Естественно, более высокое содержание изопентана, 2,2-диметилбутана и 2,3-диметилбутана повышают октановое число получаемого изомеризата. А это значит, что увеличится выход качественного топлива.

Инновацию высоко оценили эксперты Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга».

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ

Теги: Самара Университет

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