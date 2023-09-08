Участники форума «Вектор Самарской Науки» познакомились с проектами платформы «Россия – страна возможностей»

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В рамках форума «Вектор Самарской Науки» состоялась презентация проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» , в ходе которой участники форума открыли для себя всю линейку конкурсов и олимпиад платформы, а также обменялись идеями на интерактивной панельной дискуссии.

Блок активностей платформы «Россия – страна возможностей» начался с презентации линейки проектов. Для участников форума – это уникальный шанс пообщаться с экспертами, а также познакомиться с огромным количеством траекторий развития, которые представлены в конкурсах и проектах президентской платформы.

«Самарская область является одним из перспективных регионов, где реализуются проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 5 лет работы платформы участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад от Самарской области стали почти 400 тысяч человек, из них почти 1500 стали финалистами, а 612 вошли в число победителей. Одна из целей сегодняшнего общения – вовлечь студентов в проекты, конкурсы и олимпиады, открыть перспективные направления для профессионального и личностного роста. Уверен, каждый сможет найти конкурс по душе, выбрав интересное и яркое направление для развития и реализации своих идей» – отметил руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глеб Узунов.

Еще одним форматом общения с участниками форума стала панельная дискуссия на тему «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участники проектов президентской платформы рассказали о своем опыте и предложили собравшимся также пробовать свои силы в конкурсах.