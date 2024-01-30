У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва

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Увеличение бюджетных мест произошло как на гуманитарных, естественнонаучных, так и на технических направлениях подготовки.

В январе 2024 года стали известны контрольные цифры приёма - их опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ. В новом учебном году будущих студентов Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва ждут 3367 бюджетных мест - на 239 мест больше, чем в 2023 году (3128 бюджетных мест). Из них 2540 мест предусмотрены на бакалавриат и специалитет, 827 - на магистратуру. Абитуриентов ждет широкий выбор из 214 образовательных программ.

Увеличение количества бюджетных мест произошло как по гуманитарным, естественнонаучным, так и по техническим направлениям обучения, среди них:

«Социология»,

«Педагогическое образование с изучением английского и китайского языков»,

«Фотоника»,

«Биомедицинские технологии»,

«Авиастроение»,

«Фундаментальные информатика и информационные технологии»,

«Прикладные математика и физика».

Кроме того, в 2024 году возобновляется набор на бюджетные места на бакалавриат в институте экономики и управления (направления - «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика»), и в магистратуру - по направлению «Филология».

«Увеличение количества мест за счет средств федерального бюджета между университетами страны зависит от правил распределения, при расчете которых используется тонкая механика, учитывающая запросы как экономики страны, так и региона, характеристик вуза, оценки качества предыдущей приёмной кампании. Текущие цифры свидетельствуют о том, что все направления, по которым Самарский университет им. Королёва готовит высококвалифицированные кадры, востребованы экономикой региона и страны, и будут необходимы на региональном и федеральном уровнях и через 4-5 лет», - говорит Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва.

Более того, в новом учебном году университет открывает пул новых образовательных программ. Среди них можно выделить такие программы бакалавриата, как:

«Математические методы моделирования и управления»,

«Астродинамика и механика космических систем»,

«Беспилотные летательные аппараты»,

«Цифровые технологии бизнеса».

В магистратуре появятся новая программа «Прикладная социология и социальная психология».

В этом же году открывается новая англоязычная программа для иностранцев «Энергетика и интеллектуальные системы управления (Energy and intelligent control systems)».

В рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы университета набор будет вестись на следующие магистерские программы:

«Организация цифрового производства»,

«Интеллектуальные системы управления цифровой инфраструктурой предприятия»,

«Системный инжиниринг и проектирование радиотехнических устройств»,

«Системный инжиниринг и проектирование бортовых электронных средств»,

«Автоматизация и инновации в проектировании и производстве авиационной техники»,

«Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении».

Правила приема 2024 года в Самарский университет им. Королёва уже учитывают все эти изменения. Подробнее об образовательных программах, цифрах и нюансах поступления можно узнать по этой ссылке - priemsamara.ru. Также все вопросы можно задать по телефону 8(800) 550-34-35.