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Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году

30 сентября 2022 13:54
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Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году

В 2023 году в российских школах будет ликвидирована третья смена. Об этом 30 сентября заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«На завершение строительства в 2023 году пяти общеобразовательных организаций в Республике Тыва в рамках ликвидации третьей смены в 2023 году выделено дополнительно 1,7 млрд рублей, в 2024 году — 1,6 млрд рублей. И мы ликвидируем в следующем году, таким образом, третью смену вообще», — сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению.

По его словам, до этого третья смена была ликвидирована в Дагестане и Чечне, пишут "Известия".

21 сентября Совфед одобрил закон о единых общеобразовательных программах в школах России. Минпросвещения России разработает и утвердит федеральные основные общеобразовательные программы до 1 марта 2023 года. Переход школ на их реализацию запланирован до 1 сентября 2023 года.

До этого, 31 августа, Кравцов сообщил, что в российских школах сократили число учебников по всем предметам до одного. Он уточнил, что переходный период на эти учебники займет два-три года.

 

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