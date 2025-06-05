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Студенты Самарского политеха разработали приложение для продажи виртуальных предметов в компьютерных играх

5 июня 2025 15:55
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Студенты смогли коммерциализировать свою разработку.

Под руководством доцента кафедры «Информатика и вычислительная техника» Натальи Ефимушкиной второкурсники Сергей Доронин и Илья Лукьянов из института автоматики и информационных технологий Политеха придумали автоматизированную закрытую систему торговли игровыми предметами (в частности т.н. скинов – цифровых настроек, которые изменяют внешний вид игровых объектов). 

Приложение Steam Business Manager (SBM) политеховцы разработали для популярной компьютерной игры в жанре шутера от первого лица Counter-Strike, в которой соперники сражаются с помощью огнестрельного и холодного оружия. 

Код системы написан на языках программирования (C#, SQL и JavaScript) с использованием платформ DotNet, MySQL и Node.js. 
Работает это так: пользователи Steam Business Manager приобретают игровой предмет по сниженной цене на специализированной торговой площадке и перепродают его с установленной наценкой.

- Принцип работы программы несложен, - поясняет Илья Лукьянов. - Мы задаём инструкцию, которой следует бот. Он сканирует торговую платформу, находит подходящие предметы и мгновенно выкупает их. Потом эти скины мы выставляем на торговые площадки. 

На главном экране приложения есть меню закупок, где отображаются все выкупленные предметы и панель настроек. Программа подключена к Telegram–боту, через который приходят уведомления о покупках. 

Студенты смогли коммерциализировать свою разработку. По словам Сергея Доронина, с помощью Steam Business Manager они уже зарабатывают деньги. В дальнейшем политеховцы намерены улучшить механизм оценки стоимости предметов, и подключится к новым торговым площадкам. 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

 

Теги: Самара Университет

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