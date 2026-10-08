За лето скорые пригородные поезда по маршруту Самара – Уфа – Самара перевезли более 50 тыс. пассажиров

C начала курсирования новые скорые пригородные поезда по маршруту Уфа – Самара – Уфа перевезли более 50 тыс. пассажиров. Движение по «Восточному радиусу Поволжья» запустили 8 мая 2026 года, соединив населенные пункты трех субъектов Российской Федерации – Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.

Новый поезд № 7006 отправляется из Самары в 17:30 по пятницам, субботам и воскресеньям и прибывает в Уфу в 00:58. В обратном направлении поезд № 7001 отправляется из Уфы по субботам и воскресеньям в 06:50 и прибывает в Самару в 12:28. Время отправления и прибытия указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.