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Студенты ПВГУС смогут защищать свои стартапы в качестве выпускной работы

1 июня 2021 13:19
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Студенты ПВГУС смогут защищать свои стартапы в качестве выпускной работы

ПВГУС делает ставку на развитие социально ориентированных проектов и стартапов в сфере креативных индустрий.

Уже летом 2021 года студенты Поволжского государственного университета сервиса смогут представить вместо традиционной выпускной квалификационной работы собственный стартап. Ученый совет ПВГУС утвердил необходимые локальные нормативные акты. Таким образом, университет присоединился к числу участников федеральной программы «Стартап как диплом», входящей в госпрограмму «Цифровая экономика». 

Программа призвана вовлекать талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства. ПВГУС делает ставку на развитие социально ориентированных проектов и стартапов в сфере креативных индустрий (туризм, мода, дизайн и других), созданных на основе цифровых технологий и платформенных решений. 

Подготовить стартап в качестве ВКР может студент любого направления подготовки, специальности и уровня образования. В настоящее время в ПВГУС начата работа со студентами, которые станут «первопроходцами» этой программы. 

«В настоящее время в рамках образовательных программ бакалавриата в университете реализуется учебный курс по предпринимательству и бизнес-проектированию, – говорит руководитель управления образовательных программ Наталья Крюкова. – И сейчас перед нами стоит задача выстроить систему подготовки студентов к стартапам как в рамках образовательного процесса, расширив перечень учебных курсов, необходимых для развития бизнес-проектов, так и за его рамками (стартап-студия, менторство, экспертные советы и т.п.)».

Также 28 мая представители ПВГУС приняли участие в круглом столе «Стартап как диплом» в Университете Иннополис. Напомним, этой весной ПВГУС присоединился к Консорциуму образовательных организаций по подготовке кадров для цифровой экономики, координируемому Университетом Иннополис. Встреча с представителями университетов, уже внедрившими у себя этот пока довольно молодой проект, дает возможность использовать в ПВГУС лучшие практики и войти в число вузов, активно развивающих стартап-комьюнити.

Теги: зы ПВГУС стартап студенты

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