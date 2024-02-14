Студенты из Самарской области пройдут бесплатные интенсивы по компьютерным наукам от Яндекса

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Яндекс открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах Яндекса. В 2024 году пройдут четыре очных студкемпа, в которых смогут принять участие студенты из Самарской области.

Каждый студкемп посвящён одной из областей компьютерных наук: разработке ПО, машинному обучению, науке о данных и искусственному интеллекту. Авторы и преподаватели — эксперты Яндекса и Школы анализа данных, а также исследователи и преподаватели ведущих российских вузов. Обучение проходит на площадках партнёров: НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополиса и УрФУ.

С 1 по 13 апреля в Москве пройдёт студкемп по машинному обучению на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Участники познакомятся с современными подходами в NLP и глубоком обучении, освоят методы сбора данных, в том числе с помощью YandexGPT, и научатся визуализировать результаты при помощи фреймворков. Во время итогового проекта студенты создадут MVP системы для решения задачи обработки естественного языка.

«В формате студкемпов мы, по сути, расширяем представление об обучении в университете, повышаем мобильность студентов и помогаем им в построении персональных образовательных траекторий, — говорит Дарья Козлова, директор по образованию в Яндексе. — Талантливые студенты со всей России будут учиться у преподавателей ведущих вузов и получать прикладные навыки в ИИ напрямую от экспертов Яндекса, а также смогут окунуться в новую культурную среду и познакомиться с единомышленниками».

В каждом из четырёх двухнедельных студкемпов будет участвовать по 100 студентов. Обучение бесплатное, но нужно пройти конкурсный отбор. Яндекс оплатит участникам проезд и проживание. Выпускники программы получат сертификат Яндекса и университетов-партнёров.

Жителям Самарской области доступны и другие образовательные программы Яндекса. Старшеклассники и студенты колледжей и техникумов могут учиться на любой из трёх площадок Яндекс Лицея. Его окончили уже 395 человек. Также Яндекс участвует во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». В 2023 году урок Яндекса прошли более 111 тысяч жителей области — каждый третий школьник в регионе. Кроме того, более 80 тысяч школьников и 3500 учителей области пользуются платформой Яндекс Учебника.