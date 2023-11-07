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Студент Самарского ГАУ стал лауреатом престижной Национальной премии среди молодых конструкторов

7 ноября 2023 14:11
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Он представил проект «Повышение качества деляночного селекционного посева амаранта метельчатого разработкой высевающего устройства».

Ассоциация «Росспецмаш» (учредитель Национальной Премии им. Ежевского А.А.) объявила имена победителей ежегодного конкурса среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России.

Лауреатами Премии стали 12 студентов, которые представляют вузы из Республики Карелия, Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей.

Среди лауреатов Дикуша Иван Александрович, студент 4 курса Самарского ГАУ. Он представил проект «Повышение качества деляночного селекционного посева амаранта метельчатого разработкой высевающего устройства». Применение созданного высевающего аппарата позволяет повысить равномерность посева и увеличить производительность посевного агрегата за счет обеспечения рациональных конструктивных и режимных параметров с учетом особенностей физико-механических характеристик семенного материала.

Научный руководитель студента – Артамонов Евгений Иванович – к.т.н., доцент кафедры «Технический сервис».

В работах студентов был представлен широкий спектр наиболее актуальных для развития производства сельхозтехники направлений, среди которых роботизация сельхозмашин, технологии точного земледелия, проектирование узлов и комплектующих для техники, повышение износостойкости компонентов, оборудование для животноводства, садоводства и др. 

Проекты молодых инженеров оценивали члены конкурсной комиссии, которая состоит из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», ФГУП НАМИ, представителей Минпромторга России, Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники и технологий, специализированных СМИ.

В своих эссе студенты размышляли над цитатой легенды отечественного сельхозмашиностроения Александра Александровича Ежевского: «Богатство страны делают не только ресурсы, но и то, как они применяются».

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова поздравляет лауреатов Премии с еще одним важным шагом на пути их профессионального становления. По ее словам, с каждым годом престиж инженерных профессий растет. Молодых специалистов приглашают на современные предприятия, предлагая высококонкурентную заработную плату и комфортные условия труда. Конкурс позволяет выявить и поддержать талантливых студентов, помочь им познакомиться с отраслью, побывать на флагманских заводах, пообщаться с опытными коллегами. Отечественное сельхозмашиностроение сейчас испытывает бурное развитие, и вчерашние студенты могут стать полноценными участниками этого важного для всей страны процесса.

Торжественное награждение победителей состоится в Самарской области, на площадке одного из крупнейших российских производителей сельхозтехники – компании «Пегас-Агро», которая является стратегическим партнером Премии. В 2022 году завод ввел в эксплуатацию 20 000 кв. м. производственных площадей. Это поможет увеличить объемы выпуск продукции в 2,5 раза – до 2 500 машин в год.

Отдельно будут награждены студенты, которые выполнили свои работы в системе КОМПАС-3D. Эксперты из компании АСКОН уже определили лучшие проекты.

У студентов также будет возможность обсудить развитие отрасли с руководителями Ассоциации «Росспецмаш» и Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России, пообщаться с руководством и инженерами-конструкторами Пегас-Агро, сообщает пресс-служба  Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).

 

Фото предоставлено пресс-службой  Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»)

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