Студент Политеха выиграл любительский киберспортивный турнир

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В конце сентября состоялся 16-й киберспортивный турнир Amateur Fast Cup!, объединяющий любителей популярной в Азии ритм-игры Osu! Участниками соревнований стали русскоязычные игроки из стран СНГ и Балтики: России, Беларуси, Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Литвы, Латвии и Эстонии. Победителем турнира стал студент сызранского филиала Политеха Роман Андрианов, выступающий под ником Mrkotikgg.

– Идея попробовать свои силы на турнире появилась еще в начале года, когда я заметил, что в обычной игре побеждаю соперников с более высоким рейтингом, – рассказал Роман. – Но я долго не решался, и впервые подал заявку на Amateur Fast Cup! только в середине июня. Это был мой первый опыт участия в таких соревнованиях, я очень волновался. Несмотря на то, что турнир предназначен для более опытных игроков, мне удалось победить в нескольких раундах. Это помогло мне поверить в свои силы и понять, что я способен соревноваться на профессиональной сцене.

После этого студент Политеха выступил еще на двух турнирах (в июле и августе), но проиграл более сильным и опытным соперникам. Проанализировав свои ошибки, Роман Андрианов упорно тренировался и на сентябрьских соревнованиях одержал уверенную победу.

Osu! – это классическая ритм-игра. Главная задача участников – внимательно слушать музыку и в такт нажимать кнопки на клавиатуре. В игре четыре режима, отличающихся техникой отбивания ритма. Так, можно активировать ноты, слайдеры и спиннеры. Первое нужно для единичных звуков, второе – для продолжительных во времени, третье – для повторяющихся, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ