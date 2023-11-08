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Студент из Самары стал серебряным призером «ОлимпПГУТИ 2023»

8 ноября 2023 11:20
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Студент из Самары стал серебряным призером «ОлимпПГУТИ 2023»

В ПГУТИ завершилась ежегодная олимпиада по информационной безопасности «ОлимпПГУТИ 2023». Ее участниками стали образовательные организации высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующие направление подготовки «Информационная безопасность».

Из 549 участников отборочного этапа, представлявших 45 образовательных организаций из 38 городов, 8 федеральных округов, в финале соревновались 25 студентов из 16 инженерных вузов со всей страны. В числе победителей – студент Самарского государственного технического университета Станислав Скрипник. Он взял серебро. Золото досталось студенту из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ), и третье место занял студент из Южно-Уральского государственного университета.

В финальном этапе ребятам необходимо было решить олимпиадные задачи на знание современных языков программирования применительно к сфере информационной безопасности (ИБ), продемонстрировать умение разбираться в стандартах шифрования, скриптах, SQL запросах. Кроме того, задачи включали в себя элементы форензики, требующие навыки анализа ssh и серверных логов, поиска часто встречающихся уязвимостей.

«ОлимпПГУТИ» проводится в целях популяризации профессиональной деятельности, связанной с информационной безопасностью, и направлена на отработку и независимую оценку практических навыков студентов по защите от современных кибератак.

В настоящее время спрос на ИБ-специалистов очень высок и будет расти в перспективе. С каждым годом появляются новые угрозы, направленные на выведение полностью или частично из строя объектов критической информационной инфраструктуры, причинение ущерба государственному управлению, а также нарушение устойчивости экономики в целом. И задача – им противостоять.

Так, в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80%. В первом полугодии этого года количество инцидентов на четверть превысило показатели предыдущего полугодия. Во втором квартале 2023 года было выявлено 325 тыс. инцидентов в области ИБ, что на 12% больше, чем в первом квартале и на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Тенденция на увеличение числа инцидентов, сформировавшаяся еще в конце прошлого года, не только сохранилась, но и усилилась. На фоне этого Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность подготовки и сохранения высококвалифицированных кадров в регионе. ПГУТИ успешно справляется с данной задачей.

«Самарская область ведет успешную системную работу по киберзащите. У нас функционирует Региональный центр кибербезопасности с полностью укомплектованным штатом профессионалов, который круглосуточно, в режиме 24/7, обеспечивает безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность систем, входящих в контур электронных ресурсов правительства, органов исполнительной власти и обеспечивает безопасность хранимой и используемой информации. За последние 12 месяцев центром обработано более 30 млн событий, зафиксировано и заблокировано более 4 млн вредоносных обращений, более 90 тыс. IP-адресов добавлены в черные списки. Мы очень тесно сотрудничаем с ПГУТИ, в том числе в вопросе подготовки высококвалифицированных кадров, особенно в таких сферах как кибербезопасность, системное администрирование, базы данных. Сегодня эти направления особенно востребованы на рынке труда», – отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«Победитель получает не только призы, но, прежде всего, возможность в будущем трудоустроиться в крупную компанию. У нас представлено очень много индустриальных партнеров, которые оценивают участников олимпиады, выбирают себе лучших. Для ребят это возможность сделать профессиональную карьеру в сфере информационной безопасности», – сообщил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

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