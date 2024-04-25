Спортсмен Самарского политеха стал чемпионом России по карате-киокусинкай

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Третьекурсник теплоэнергетического факультета Самарского политеха Никита Бушман выиграл чемпионат России по карате-киокусинкай. Он стал сильнейшим в весовой категории до 70 кг. Тренеры студента – Тимофей Цыганов и сотрудник кафедры физического воспитания и спорта Политеха Ильдар Сафин.

– На прошедших соревнованиях я прошел отбор на Чемпионат Европы, который пройдет в Румынии, – говорит Никита Бушман. – Все соперники были сильны, и с каждым из них был тяжёлый поединок.

Бушман занимается этим видом спорта уже 12 лет. Сейчас он мастер спорта России с черным поясом (2 дан). Побеждал во Всероссийских соревнованиях «Московский Кайман», дважды становился призером Кубка России и участвовал в чемпионате мира.

– Благодаря карате у человека с детства появляется внутренний стержень, который крепнет с дальнейшим развитием навыков, – говорит спортсмен. – В боевом искусстве важна не столько техника, сколько дух, поэтому важно быть трудолюбивым.

Основной упор в киокусинкай делается на работу в поединках, которые ведутся при полном контакте с соперником без применения средств защиты. Именно поэтому киокусинкай считается одним из самых жестких стилей карате. Спортсмены отрабатывают реакцию, скорость, силу и выносливость, чтобы выходить из поединков без травм, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ