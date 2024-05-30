Школьники Самарской области поделились идеями по созданию безопасных дорог

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В Самаре на базе общеобразовательной школы №124 состоялось награждение победителей областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка». В этом году конкурсе приняло участие более 300 учеников из 47 образовательных учреждений Самарской области. Отбор победителей проводился по пяти номинациям «Изобразительное искусство», «Макетирование», «Фотоискусство», «Плакат» и «Компьютерная графика».

Участники конкурса представили свои работы на выставке. Для отражения темы школьники использовали образы безопасных дорог родного города и региона, а также крупных инфраструктурных проектов, к примеру, мостового перехода «Самарский», транспортных развязок на Московском шоссе в Самаре. Также конкурсанты изобразили дорожников за работой и предложили свои идеи по обеспечению дорог дополнительными элементами безопасности.

«При работе с рисунком дети чаще всего выходят на сам объект – подходят к дорогам, пешеходным переходам, наблюдают за дорожным движением. И только потом, получив впечатление, переносят его на лист бумаги. Мы надеемся, что такой подход позволяет ребенку более внимательно отнестись к элементам безопасности дороги, присмотреться к ним. Это делает их более внимательными на дороге», — говорит директор школы № 124 Татьяна Железникова.

Областной конкурс «Безопасные дороги глазами ребенка» проводится в Самарской области уже в пятый раз под патронажем проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» и направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Соорганизаторами конкурса выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство образования Самарской области и областная Госавтоинспекция.

Обеспечение безопасности детей на автомобильных дорогах и проведение работы по профилактике детского травматизма – задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Самарской области ежегодно в рамках нацпроекта проводится ремонт дорог, входящих в маршруты движения к детским образовательным и досуговым учреждениям. Особое внимание на таких маршрутах уделяется безопасности дорожного движения – строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, обустройству современных пешеходных переходов. В 2024 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано более 237 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Представители ведомств поздравили школьников с победой, вручили грамоты и памятные подарки. «Дети очень хорошо отображают изменения, которые происходят в жизни нашего региона. С 2019 года по всей стране и в нашем регионе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», в ходе которого ежегодно ведется ремонт сотен километров дорог и обеспечивается безопасность дорожного движения. Мы видим, как дети отражают на своих рисунках новые пешеходные переходы, разметку, новые знаки и даже работу дорожников. Я надеюсь, что в будущем некоторые из конкурсантов свяжут свою жизнь с дорожной отраслью», — отмечает координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Фото: пресс-служба минтранса СО