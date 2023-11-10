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Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»

10 ноября 2023 14:01
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Школьники Самарской области осваивают тайны производства на онлайн-экскурсии в молочный завод «Н&N»

Решить одну из самых сложных задач в жизни на отлично помогает всероссийский проект «Билет в будущее», он уже помог сотням тысяч школьников определиться с профессией. Проект направлен на развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями!

В ноябре обучающиеся 6-9 классов ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино муниципального района Кошкинский в рамках проекта «Билет в будущее» совершили онлайн-экскурсию на молочный завод фирмы «Н&N», партнера ЦОПП Самарской области.

Ученики узнали об истории основания компании и появления «Н&N» в России, о том какую продукцию выпускает этот производитель, а также посетили территорию завода и узнали, как организована его работа.

«У сельских детей появилось возможность побывать на производстве, школьники получили представление о последних технических достижениях «Н&N». Учащиеся также узнали о доступных карьерных возможностях и чуть больше поняли про реальное устройство завода. Во время дистанционной экскурсии на производство ребята прошли по основным участкам завода и увидели весь процесс изготовления продуктов» - поделилась учитель ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино Светлана Геннадьевна.

Школьники побывали в санпропускнике, приемном отделении и лаборатории завода, узнали много познавательной информации о производственных процессах переработки молока, тестировании молочных продуктов, а также смогли увидеть весь процесс изготовления лакомств, любимых детьми. Завершилась экскурсия увлекательной викториной, на которую ребята с удовольствием отвечали!

У всех осталась масса приятных впечатлений!

 «Мне понравилось мероприятие, ведь я узнала много новой и интересной информации, которую не знала. Было очень интересно слушать о заводе, который есть и в Самарской области, надеюсь мы с вами ещё встретимся, до новых интересных экскурсий» - поделилась Валерия, ученица ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино.

 «Было очень интересно и познавательно. Узнали для себя достаточно много полезной информации. Спасибо большое, что провели для нас такое интересное мероприятие!» - рассказала Влада, ученица ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино.

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