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Шанс на бюджет и на 10 тысяч. Что ждет абитуриентов Самарской области?

19 мая 2021 10:14
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Шанс на бюджет и на 10 тысяч. Что ждет абитуриентов Самарской области?

В ближайшие два года по поручению президента России Владимира Путина будут открыты дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них отдадут регионам. "Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира", - подчеркнул Президент во время своего послания Федеральному собранию.

В школах Самарской области сейчас обучаются почти 343 тысячи школьников с 1 по 11 классы, из них 43,9 тысяч - это выпускники 9-х и 11-х классов. Благодаря выделенным дополнительным бюджетным местам, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджет в российские вузы. Высшим учебным учреждениям Самарской области на 2021 год установлены 12 тысяч бюджетных мест.

Абитуриентов и студентов педагогических вузов страны ждет приятный бонус: эти учебные заведения будут значительно обновлены – по сообщению агентства ТАСС, президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить не менее 10 млрд рублей из бюджета на капитальный ремонт педагогических вузов. Кроме того, начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения, - на такую поддержку могут претендовать все государственные вузы.

На поддержку могут рассчитывать и сами абитуриенты, поступающие в самарские вузы и колледжи. Им выплатят по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы.

"Мы сегодня создаем инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. <…> Это ваш шанс сделать самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то там на стороне. А для этого поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тыс. рублей всем выпускникам школ, средних специальных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил областному правительству произвести выплаты не позднее сентября 2021 года. 

В вузах Самарской области студентам доступен широкий спектр востребованных специальностей - от инженерно-технических до гуманитарных. Традиционно в регион приезжают на обучение жители соседних субъектов, а также абитуриенты со всей страны. В этом году обучение в самарских вузах проходят 94 797 студентов. 

В последние несколько лет среди самарских абитуриентов растет популярность инженерных специальностей. Среди постоянных лидеров - экономика, управление финансами, государственное управление, юриспруденция, филология.

Теги: абитуриенты вузы студенты

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