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Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
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Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"

20 февраля 2024 17:45
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Были рассмотрены вопросы участия студентов в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и деятельности кибердружин.

Сегодня в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности" организованное ГУ МВД России по Самарской области. В рамках мероприятия рассмотрены вопросы участия студентов в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и деятельности кибердружин.

В Самарской области на законодательном уровне закреплены социальные гарантии для граждан участвующих в охране порядка, а для учащихся образовательных учреждений в рамках деятельности народных дружин предусмотрено прохождение учебной практики для профильных специализаций. Студенты с 18 лет участвуют в охране порядка в качестве народных дружинников, совместно с сотрудниками полиции в свободное от учёбы время и имеют возможность получать материальное стимулирование в виде денежной премии. Отдельным вопросом рассмотрено противодействие вовлечению в преступную деятельность и профилактика экстремизма в молодежной среде с учётом новых угроз, связанных с развитием информационного общества.

Большой блок профилактической работы представлен возможностью участия студентов в качестве волонтеров отделения Национального центра помощи в Самарской области. Особенно это касается будущих специалистов по информационным технологиям и информационной безопасности. Возможность волонтеров участвовать в федеральных проектах организуемых Лигой безопасного Интернета и Национальным центром помощи, сообщает пресс-служба Народная дружина Самара - Днд Самара.

 

Фото:    Народная дружина Самара - Днд Самара

Теги: Мероприятия

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