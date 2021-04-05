СамГУПС будет сотрудничать с Самарским профессорским союзом

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В минувшую пятницу, 2 апреля, в Самарском государственном университете путей сообщения состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Самарской городской общественной организацией «Самарский профессорский союз». Подписи под документом поставили и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин и председатель Совета Самарского профессорского союза Николай Грибанов.

В церемонии подписания соглашения также участвовали ученый секретарь Самарского профессорского союза Олег Мулюкин и референт Самарского профессорского союза Елена Чучелина.

По словам и.о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, договор предусматривает широкое взаимодействие в научной, социальной и общественной сферах. «Мы рассчитываем на тесное сотрудничество, и уже наметили планы, которые будут реализованы совместными усилиями. Я думаю, что результаты этой работы будут заметны не только в СамГУПС, но и в Научно-образовательном центре «Инженерия будущего», участником консорциума которого является наш университет», - пояснил Максим Гаранин.

Отметим, представители Самарского профессорского союза на протяжении вот уже более 20 лет активно работают с ведущими профессорами вузовского сообщества Самары и Тольятти по научным и общественно-политическим вопросам.

Как рассказал председатель Совета Самарского профессорского союза Николай Грибанов, совместная работа с администрацией будет направлена в первую очередь на усиление научного потенциала вуза.

«Мы очень надеемся, что новая команда, которая пришла сегодня в Самарский государственный университет путей сообщения, призвана усилить позиции вуза в образовательной и научной среде и вывести его в лидеры вузовского сообщества Самарского региона. Это очень важно для нас, поэтому основная наша задача, чтобы вуз прочно стоял на позициях научного развития и воспитания студентов», - сказал Николай Грибанов.

Самарский профессорский союз уверен, что совместными усилиями ученых и администрации вуза удастся получить результат, достойный крупнейшего транспортного университета Поволжья.