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СамГМУ впервые вошел в глобальный рейтинг THE World University Rankings и занял ведущие позиции среди медвузов России 

10 октября 2024 15:22
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По показателю «Преподавание (среда обучения)» СамГМУ стал вторым в стране среди медвузов.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России впервые вошел в глобальный рейтинг THE World University Rankings, составляемом авторитетным изданием Times Higher Education. Университет занял позицию  1501+ и вошел в число лидеров среди медицинских вузов России. Ранее на протяжении 3 лет СамГМУ входил в рейтинг в статусе reporter, и показатели университета не учитывались при составлении рейтинга.

По показателю «Преподавание (среда обучения)» СамГМУ стал вторым в стране среди медвузов. В данном показателе учитывается репутация преподавателей, соотношение сотрудников и студентов, доля докторов наук среди представителей профессорско-преподавательского состава и другие параметры. Удельный вес значения данного показателя при оценке вузов составляет около 30%.  В категории «Промышленность» СамГМУ занимает первую позицию среди региональных медицинских университетов, уступая только трем вузам из Москвы и Санкт-Петербурга.  В формировании рейтинга по данному показателю учитывается вклад университета в доходы отрасли здравоохранения и количество полученных патентов. Также рейтинг оценивает вузы в категориях: «Исследовательская среда»,  «Качество исследования», «Международные перспективы». При их составлении авторы оценивают такие показатели, как репутация исследований и их влияние, доход от исследований и продуктивность, цитируемость в международных научных изданиях, новаторство и другие показатели.

Всего в рейтинге приняло участие 2092 вуза из 115 стран. 

Кроме того, на протяжении 5 лет СамГМУ занимает лидирующие позиции среди медвузов России в рейтинге устойчивого развития THE impact ranking, составляемом изданием Times Higher Education (THE). Рейтинг оценивает вузы по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

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