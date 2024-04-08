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СамГМУ приглашает на день открытых дверей Института профилактической медицины

8 апреля 2024 15:42
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Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета.

Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета. Директор Института профилактической медицины, д.м.н. Ольга Сазонова расскажет все об институте и его направлениях деятельности. На вопросы о поступлении в 2024 году ответит ответственный секретарь приемной комиссии, к.м.н. Станислав Буракшаев.

В интерактивную часть события войдет уникальная экскурсия в клинико-диагностическую лабораторию. Вы увидите широкий спектр исследований, которые выполняются на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании. Сможете подробнее узнать о возможностях современной микробиологической лаборатории. А еще вы попробуете измерить показатели микроклимата, освещения, шума, содержание пыли в воздухе, на себе оцените мышечную силу рук и не только.

13 апреля (суббота) | начало регистрации в 11:30 | пр-кт Карла-Маркса, 165Б (Клиники СамГМУ) | обязательна регистрация: vk.cc/cw31pF

 

Фото:   СамГМУ  

Теги: Медицина Самара Университет

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