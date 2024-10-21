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СамГМУ и минздрав утвердили совместную программу по целевой подготовке специалистов

21 октября 2024 15:23
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Программа предусматривает четко прописанные обязательства всех участников целевой подготовки специалистов.

Ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов и врио министра здравоохранения Самарской области, д.м.н. Армен Бенян подписали совместную программу, призванную поднять эффективность и результативность целевого обучения будущих врачей, в которых нуждается система здравоохранения области. Программа направлена на трехстороннее сотрудничество СамГМУ, министерства здравоохранения и медицинских организаций Самарской области. 

Программа предусматривает четко прописанные обязательства всех участников целевой подготовки специалистов. В частности, СамГМУ обязуется обеспечить посредством реализации учебного плана прохождение практики в рамках образовательной программы целевиков студентов и ординаторов на базе той медицинской организации, которая заключила с ними договор о целевом обучении. Вместе с тем за обучающимися со стороны медицинской организации будут закреплены наставники. Кроме того, задача СамГМУ — обеспечить своевременную выдачу направлений ординаторам, успешно завершившим первый год обучения по основной образовательной программе, для трудоустройства врачами-стажерами в медорганизации-работодатели по договорам о целевом обучении.

На СамГМУ также возлагается обязательство по организации на регулярной основе выездных встреч главных врачей медицинских организаций, их заместителей со студентами/ординаторами, чтобы доводить до них актуальную информацию о деятельности медицинских организаций, перспективах работы и предоставляемых мерах социальной поддержки молодых специалистов.

«Сотрудничество СамГМУ с практическим здравоохранением региона — один из наших важнейших приоритетов. Эта работа велась и ранее, но мы разработали ряд дополнительных мер и совместных мероприятий, утвердив общую программу в едином документе с четкой ответственностью всех сторон. Это важно для достижения нашей общей цели — простимулировать соблюдение целевиками своих обязательств по завершении обучения. При этом, разумеется, речь идет не о принуждении, а о создании максимально привлекательных условий. Мы должны мотивировать их занимать свои рабочие места, помочь им выбрать именно ту работу, которая будет для ребят по-настоящему интересной. На протяжении обучения наши педагоги, врачи направят студентов при выборе трека на четвертом курсе обучения: врач первичного звена, врач с дальнейшей специализацией, трек «исследования и разработки». Нам важно сделать так, чтобы выпускник после окончания вуза хотел выходить на свою работу, был знаком с рабочим местом, коллективом, профессиональными обязанностями», — комментирует Александр Колсанов.

СамГМУ также обеспечит постоянное информирование медицинских организаций и минздрава региона о траектории движения каждого целевика по образовательной программе, его успеваемости, статусе.

В свою очередь, министерство здравоохранения Самарской области продолжит реализацию действующего комплекса мер социальной поддержки для студентов и ординаторов, заключивших договор на целевое обучение и трудоустроенных в подведомственные медицинские организации. Также будут реализованы мероприятия по предоставлению трудоустроенным медицинским работникам компенсации первоначального взноса и процентов по ипотечным кредитам. Вместе с тем планируется реализация комплекса дополнительных мероприятий по привлечению и закреплению специалистов в подведомственные государственные учреждения здравоохранения Самарской области.

Задача медучреждений — обеспечить реализацию системы наставничества с применением методов материального поощрения наставников за работу с целевиками, организовать работу по сопровождению студентов и ординаторов на протяжении всего периода обучения в целях дальнейшего трудоустройства, а также исполнения обязательств по отработке срока, установленного договором о целевом обучении. Кроме того, привлечению и закреплению медицинских кадров в отрасли будет способствовать дальнейшее создание благоприятных условий органами местного самоуправления.

Комментарий врио министра здравоохранения Самарской области, д.м.н. Армена Беняна:

«Повышение внимания образовательной организации и работодателей к профессиональной судьбе каждого целевого студента с особым контролем министерства за трудоустройством выпускников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, будут способствовать дальнейшему поэтапному укомплектованию медицинских организаций высококвалифицированными и мотивированными кадрами. Создание единой системы - от профориентации школьников до формирования индивидуальной траектории профессионального развития специалиста, позволит сохранять и развивать кадровый потенциал, способный отвечать имеющимся потребностям и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи населению. Взаимодействие в рамках данной 3-х сторонней программы формирует будущее медицины Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара

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